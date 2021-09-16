Оперативники встановили зловмисника, причетного до чотирьох крадіжок у Тернополі

Оперативники Тернопільського районного управління поліції викрили раніше судимого уродженця Чортківського району у вчиненні майнових злочинів на території обласного центру. Чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції почали надходити повідомлення про крадіжки особистих речей громадян поблизу Микулинецького кладовища. У двох людей з автомобіля викрали гроші та мобільні телефони, у ще одного чоловіка, який реставрував пам’ятник на цвинтарі, невідомий потягнув сумку з 20 000 гривень.

У ході розшукових заходів оперативники встановили, що до злочинів причетний 23-річний уродженець Чортківського району, котрий на даний час не має постійного місця проживання. Він вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік вчинив ще одну крадіжку з квартири тернополянки. Відваживши металопластикове вікно, проник до помешкання, розташованого на першому поверсі. Звідти виніс чимало цінного майна. Потерпіла оцінила збитки майже у 80 000 гривень.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 та 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Оперативники продовжують перевіряти причетність зловмисника до вчинення інших кримінальних правопорушень на території Тернополя. Також вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.