Аферист під приводом працівника банку заволодів грошима тернополянина

Понад 5 тисяч гривень зникло з карткового рахунку 52-річного жителя Обласного центру. Правоохоронці Тернопільського РУП проводять розшукові заходи щодо встановлення причетних осіб до протиправного.

Потерпілий зазначив, що до нього зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником фінансової установи. Він запевнив тернополянина, що його грошові кошти в небезпеці. Аби їх убезпечити, необхідно уточнити персональні дані, що й зробив чоловік. Однак невдовзі він зрозумів, що його ошукали, адже отримав сповіщення про зняття готівки. За допомогою він звернувся до правоохоронців.

Відомості про подію поліцейські внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції наголошують ніколи, ні за яких обставин, не повідомляти особистої інформації незнайомцям, які представляються працівниками банку. Представники фінустанов не телефонують та не запитують пін-коди, паролі та інші секретні дані.

Якщо ж такий дзвінок пролунав зверніться в найближче відділення банку та дізнайтесь там всю інформацію.

Правоохоронці ще раз звертаються до громадян бути обережними та уважними, не робити ніяких поспішних рішень. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на лінію “102″.