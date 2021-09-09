Зловмисника, причетного до низки крадіжок, затримали поліцейські

Викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції мешканцю обласного центру. В минулому судимий за низку майнових злочинів, злодій продовжив незаконно привласнювати чуже.

Повідомлення про спрацювання сигналу тривоги в одній з перукарень міста надійшло до правоохоронців вночі, 8 вересня. Працівники слідчо-оперативної групи виїхали на місце події та виявили, що невідомий проник до приміщення та викрав комп’ютерну техніку.

Підозрюваного з краденим ноутбуком поліцейські оперативно виявили на вулиці неподалік місця злочину. Зловмисника затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Протиправне скоїв 54-річний тернополянин, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок з проникненням. Він менше двох місяців тому вийшов з в’язниці і знову почав криміналити.

Під час досудового розслідування слідчі встановили причетність затриманого до ще двох злочинів: крадіжок з приміщення нової пошти та торгового кіоску.

Затриманому повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 статті 185 (крадіжка поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.