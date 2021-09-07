«Створюємо безпекове середовище для дітей»: працівники поліції Тернопільщини проводять профілактичні уроки для школярів

Початок вересня для учнів тернопільських шкіл виявився насиченим не лише на нові знайомства з вчителями, навчальними предметами, а й зустрічами з працівниками поліції.

У рамках Всеукраїнського профілактичного заходу “Урок з поліцейським”, працівники ювенальної превенції та патрульної поліції завітали до тернопільської загальноосвітньої школи №18, аби донести до дітей алгоритми поведінки у небезпечних ситуаціях та допомогти вчителям у правовому вихованні школярів.

Правоохоронці розповіли дітям як необхідно поводитися в школі та за її межами: що робити у разі виявлення небезпечних предметів, як надавати першу домедичну допомогу, правила спілкування з незнайомцями та про можливі наслідки поганої поведінки, зокрема проявів агресії та цькування однолітків.

Не оминули працівники поліції на уроках ще однієї життєво необхідної теми – неухильне дотримання правил дорожнього руху. Правоохоронці в ігровій формі пояснили маленьким пішоходам, до яких негативних наслідків може призвести нехтування ними.

Розважав школяриків службовий собака Рем. Він уміло виконував команди, і отримував оплески та щирий захват дітей. А ще учні охоче приміряли поліцейське спорядження та робили фото з гостями в погонах.

Завітали поліцейські й на театральне дійство «Пригоди у Країні Світлофорії», де на прикладі казкових героїв вкотре нагадали юним глядачам, що дорога до школи завжди є справжньою пригодою, але інколи вона може містити небезпеку, про яку мають знати навіть найменші учасники дорожнього руху.

Профілактичні уроки триватимуть до 13 вересня. Працівники поліції мають на меті не лише створити безпекове середовище для дітей, а й донести до них, що правоохоронці, є друзями, до яких в будь-який момент можна звернутися за допомогою чи порадою.