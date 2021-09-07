Оперативники розшукали зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля в Тернополі

Лиходій проник до транспортного засобу, скориставшись тим, що вікно зі сторони водія не було зачинене до кінця.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 45-річного жителя Збаража. Чоловік розповів, що з його автомобіля марки «Volkswagen Sharan», який він припаркував поблизу Микулинецького кладовища, невідомий викрав 20 000 гривень та мобільний телефон.

Як виявилося, гроші та ґаджет потерпілий залишив на передній панелі. На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з реєстратора авто.

У ході оперативних заходів оперативники розшукали причетну до крадіжки особу. Ним виявився 23-річний уродженець Чортківського району, котрий на даний час не має постійного місця проживання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Оперативники продовжують перевіряти причетність фігуранта до вчинення інших кримінальних правопорушень на території обласного центру.