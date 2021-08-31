Правоохоронці Тернопільщини встановили особу правопорушника, котрий забруднив територію поблизу меморіалу на горі Лисоня

До працівників відділу №1 (м. Бережани) 31 серпня звернувся голова Бережанської територіальної громади. Він повідомив, що невідома особа пошкодила територію поблизу Меморіального комплексу Українських Січових Стрільців на горі Лисоня.

На місце події виїхали працівники групи швидкого реагування патрульної поліції. На бруківці поблизу меморіалу вони виявили брудні сліди від протекторів шин невідомого транспортного засобу.

В ході перевірки поліцейські оперативно встановили, що до протиправного причетний мешканець Бережан. На нього правоохоронці склали адміністративний протокол згідно ст. 173 ( дрібне хуліганство) КУпАП. Йому загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин

Чоловік свою провину визнав та зобов’язався відновити пошкоджену бруківку.