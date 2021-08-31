Поліцейські Тернопільщини виборювали першість у стрільбі

Змагання з прикладної стрільби відбулися в управлінні Нацполіції краю. Сім команд у складі працівників з різних підрозділів, відділів та відділень поліції показували своє вміння влучно стріляти.

Переможці визначалися як у командних, так і в особистих заліках. Відтак за результатами набраних очок першість у двох різних вправах здобули правоохоронці Євген Кичак та Михайло Яремишин. Друге місце посіли Іван Доманський та Віктор Кохно, третє - Володимир Біда та Юрій Борісевич.

У груповому підсумку турнірну таблицю очолила команда роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області. Срібними призерами стали працівники корпусу оперативно-раптової дії, а бронзу здобула команда Кременецького відділу поліції.

Найкращі стрільці у складі обласної збірної вирушать на змагання Нацполіції до Миколаєва.