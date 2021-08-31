Безпечний навчальний рік – тема спільної наради поліцейських з освітянами та представниками органів державної влади

Формування безпечного середовища для дітей під час навчального процесу обговорили на координаційній нараді, яка відбулася в Головному управлінні Нацполіції області. Участь у заході взяли керівники служб управління превентивної діяльності ГУНП, Управління патрульної поліції в області, працівники територіальних підрозділів ювенальної превенції, представники органів освіти та служби у справах дітей та громадськості Тернопільської облдержадміністрації.

На недопущенні проявів булінгу, фактів насильства щодо неповнолітніх акцентував увагу начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в області Петро Тихович:

«Наше завдання – захистити дітей від проявів насильства як в сім’ях, так і в навчальних закладах. З метою забезпечення соціального, правового захисту та безпеки неповнолітніх ми постійно співпрацюємо з відповідними службами».

Серед основних питань, які обговорили на нараді: контроль за відвідуванням учнями занять, забезпечення публічної безпеки та порядку в навчальних закладах, перевірка умов проживання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Учасники заходи домовилися про подальшу взаємодію, обмін інформацією та проведення спільних превентивних заходів задля безпечного навчання школярів.