Попросив телефон подзвонити і вкрав: поліцейські викрили зловмисника 

До працівників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернувся 28-річний місцевий житель. Він повідомив, що його обдурили і вкрали телефон.

Невідомий підійшов до нього увечері на вулиці. Ввічливо попросив у нього телефон, аби терміново викликати таксі. Чоловік погодився допомогти і втратив мобілку . Зловмисник взяв до рук телефон і втік. Збитки потерпілий оцінив у 6 тисяч гривень.

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 47-річний, неодноразово судимий місцевий житель. За скоєння майнових злочинів йому вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідатиме затриманий і за шахрайські дії у Тернополі.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці перевіряють причетність тернополянина до скоєння інших аналогічних злочинів на території міста. Слідство триває.