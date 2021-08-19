Слідчі Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження щодо 22-річного жителя Кременеччини, котрий скоїв за замах на вбивство батьків  

За інкримінований підозрюваному замах на вбивство двох осіб йому загрожувало довічне позбавлення волі.

Проте, відповідно до висновку судово-психіатричного експерта встановлено, що під час вчинення злочину чоловік страждав хронічним психічним захворюванням, не міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також на даний час потребує примусового лікування у психіатричному закладі.

Нагадаємо, подія трапилася 29 травня близько другої години ночі в одному з приватних помешкань, що в селі Білокриниця. До спальні батьків увірвався їхній 22-річний син і ножами став рідним завдавати ударів.

Про сусідів, що стікають кров’ю від численних ножових поранень, завданих їхнім сином, поліцейських повідомили односельці потерпілих. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події.

На момент приїзду правоохоронців 53-річного чоловіка та його 50-річну дружину якраз забирала бригада екстреної медичної допомоги. Стан потерпілих був украй важкий.

22-річного зловмисника поліцейські затримали на місці злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вилучили і знаряддя злочину – два кухонні ножі.

Зловмисникові було оголошено підозру за частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 115 (замах на вбивство двох осіб) Кримінального кодексу. За результатами досудового розслідування до Кременецького районного суду скеровано клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом.