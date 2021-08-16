За сприяння в отриманні посвідчення водія викладач коледжу вимагав в учня автошколи понад 8 000 гривень хабара

Після закінчення автошколи отримати посвідчення водія можна було, сплативши 8 400 гривень хабара. Принаймні, так пояснив учневі водійських курсів «процедуру» видачі прав його викладач.

Співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави спільно з оперативниками кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчими Тернопільського районного управління поліції задокументували факт отримання неправомірної вигоди викладачем одного з коледжів обласного центру. Педагог отримав 8 400 гривень, пообіцявши учневі автошколи вирішити питання отримання ним посвідчення водія.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська місцева прокуратура.