На Тернопільщині розпочався відбір громад для участі в проєкті «Поліцейський офіцер громади»

Кожна громада Тернопільщини може отримати свого поліцейського офіцера, який працюватиме лише на її території та постійно буде доступним для населення. Про основні функції та завдання поліцейських офіцерів громад, взаємодію з органами місцевого самоврядування йшлося на зустрічі правоохоронців з представниками територіальних громад області.

Зібрання відбулося на базі Трибухівської територіальної громади, яка одна із перших в області підписала меморандум про співпрацю з правоохоронцями в рамках впровадження проєкту «Поліцейський офіцер громади».

«Після підписання меморандуму ми виконали всі умови: надали приміщення, провели ремонті роботи, закупили оргтехніку для того, щоб поліцейський офіцер міг належним чином виконувати свої службові обов’язки», – розповідає секретар Трибухівської сільської ради Любов Поселюжна.

З грудня 2020 року на території Трибухівської громади працює поліцейський офіцер Олег Кулик. Його основне завдання – забезпечення безпеки людей, вчасне реагування на повідомлення та скарги, а також проведення профілактичної роботи. Поліцейський розповів представникам територіальних громад про особливості своєї роботи та продемонстрував оснащення, яке використовує.

За словами начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в області Олександра Розпутнього, суттєвою відмінністю дільничного від поліцейського офіцера громади є те, що саме поліцейський офіцер громади буде надавати якісно новий поліцейський сервіс, зокрема у найбільш віддалених населених пунктах громади.

Під час зустрічі начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол розповів про актуальні питання взаємодії громад із поліцією, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю задля покращення якості надання поліцейських послуг і підвищення рівня довіри населення до правоохоронців.

«Ми хочемо, щоб кожна територіальна громада отримала своїх поліцейських офіцерів, які пройдуть відповідне навчання. Ми хочемо, щоб це були місцеві жителі, які добре знають територію та розуміють потреби людей», – зазначив Олександр Богомол.

Представникам територіальних громад розповіли, як долучитися до реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади». Після відбору громад, підписання з ними меморандумів, розпочнеться відбір поліцейських та направлення їх на навчання.