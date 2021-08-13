Особу чоловіка, який обшахраював тернополянку, встановлюють поліцейські Тернополя

6300 гривень віддала незнайомцю жителька Тернополя. Жінка працює в кіоску на ринку, що на вулиці Шептицького. 12 серпня до неї підійшов невідомий чоловік і представився адміністратором ринку. Він повідомив, що продавчиня порушила протиепідемічні заходи, торгуючи без маски,і повинна сплатити штраф. Аби вирішити проблему, жінка подзвонила роботодавцю і передала трубку “інспектору”. За деякий час чоловік повернув телефон і сказав, що вона повинна дати йому 6300 гривень. Жінка так і зробила, а за деякий час дізналася, що стала жертвою шахрая.

За словами поліцейських, невідомий, коли взяв мобільний, відключив його, але вдавав, що розмовляє з господарем крамниці. Прощаючись, чоловік залишив номер мобільного телефону, аби дзвонити, якщо виникнуть питання.

Уже у ході перевірки стало відомо, що телефон належить працівнику однієї із спецслужб Франківської області, а таке шахрайство – це не перший випадок. Неодноразово впродовж 2020-2021 років до поліції надходили заяви від потерпілих з Львівської, Дрогобицької та Червоноградської областей про шахрайства за таким ж сценарієм. У всіх випадках зловмисник залишав один і той ж номер телефону для довідок.

Поліцейські припускають, що шахрай може мати спільника. За словами потерпілих – підозрюваний розмовляє ламаною українською мовою. За попередніми даними, це житель Білорусі, 1987 року народження. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Поліцейські звертаються до усіх жителів Тернополя та області, а особливо до продавців та людей, які працюють з грошима, бути обережними. Невідомий може представлятися або адміністратором ринку, або представником будь-якого контролюючого органу. У всіх випадках вимагає кошти. Якщо до вас підходить така особа, одразу телефонуйте на лінію “102″ і в жодному разі нічого не оплачуйте.