Поліцейські Тернопільщини встановлюють причину смерті зниклого 17 років тому юнака та з’ясовують, кому належать кістки, знайдені на стихійному сміттєзвалищі

Впродовж кількох днів правоохоронці Підволочиського району спільно із мешканцями громади намагалися розшукати на стихійному сміттєзвалищі рештки юнака, який 17 років тому пішов з дому та не повернувся.

За словами очільника відділення поліції №5 (м.Підволочиськ)Миколи Смакули, із заявою про зникнення брата ще у 2004 році до тоді ще міліції звернувся родич потерпілого. Він повідомив, що в березні пропав його шістнадцятирічний брат. Родина сподівалася до останнього знайти хлопця живим.

Кілька днів тому на закинутому сміттєзвалищі люди знайшли кістки. Проте експерт, який виїжджав на місце події сказав, що рештки не людські.

“Ми знову розпочали відтворювати та встановлювати деталі подій, які трапилися у 2004 році. З’ясували, що зниклий юнак того вечора поїхав у село з двома товаришами. І лише після розмови з одним із них стало відомо, що трапилося насправді”, – розповів Микола Смакула.

Очевидець каже, що у ніч зникнення він разом з товаришами поїхав на закинуту ферму за кольоровим металом. Односельчанин заліз у електрощитову, яка виявилася підключена до мережі. Хлопця вдарило струмом. Він помер на місці події. Друзі злякалися і вирішили захоронити тіло самостійно. Вони вивезли знайомого за село і закопали на стихійному сміттєзвалищі.

“Ці слова підтвердив і спільник, який зараз перебуває на заробітках за кордоном. Він через відеозв’язок вказав приблизне місце поховання. На місце події виїжджав начальник Головного управління поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. – каже правоохоронець. – Ми виділили на пошуки решток юнака бійців роти поліції особливого призначення та працівників місцевого відділення поліції. Односельчани допомогли з технікою, а голова громади організував старостів сіл. Допомагали родичам у пошуках і місцеві мешканці”.

4 серпня люди розкопали людські рештки. Їх передадуть на експертизу ДНК для встановлення особи. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 115 (умисне вбивство безвісти відсутнього) ККУ. Триває слідство.