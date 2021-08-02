Лановецькі поліцейські викрили начальницю пересувного відділення поштового зв`язку у привласненні чужого грошового переказу

Слідчі Ланівецького відділення поліції оголосили жінці підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 191 (привласненні майна, яке перебувало у її віданні)та ч.1, 4 ст. 358 (підроблення та використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що жителька Борсуківської сільської громади, перебуваючи на посаді начальниці пересувного відділення поштового зв`язку, привласнила чужий грошовий переказ.

Отримавши кошти від відправника, вона підробила підпис отримувача в платіжних відомостях. Таким чином, гроші в сумі 3 000 гривень, які мали надійти жительці Кременецького району, фігурантка забрала собі.

Неправомірні дії керівниці поштового відділення викрили працівники поліції після звернення потерпілої.

На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження слідчі скерували до суду.