Поліцейські Бучача підозрюють колишню чиновницю у підробці офіційних документів та зловживанні службовим становище

Так поспішала винести рішення про виділення земельних ділянок, що сфальсифікувала протокол рішення сільської ради. Хоча, як стверджують місцеві депутати, сесії насправді не було.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2020 року чиновниця спочатку надала дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо встановлення меж дев’яти земельних ділянок загальною площею 18 гектарів. 24 жовтня, якраз напередодні дня виборів, зловмисниця поспіхом склала протокол про затвердження даних проектів землеустрою, хоча насправді за це рішення місцеві депутати не голосували, адже офіційно сесії сільської ради не було.

Дев’ять земельних ділянок кожна площею два гектари отримали не випадкові люди – родичі та близькі до чиновниці особи. Сума завданих громаді збитків склала 170 тисяч гривень.