Наркотики у цукерках: збаразькі поліцейські вилучили заборонені речовини, які були у передачі для засудженої

Під час огляду передачі правоохоронці виявили невеличкий згорток, який був запакований усередину цукерки. Надійшла передача з міста Хмельницького. Особу відправника встановлюють.

Виявлену речовину поліцейські вилучили та направили на експертизу. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (передача наркотичних засобів у місця позбавлення волі) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.