Оперативники Тернопільського районного управління поліції розшукали зловмисницю, причетну до крадіжки телефона

0Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від жителя обласного центру. У нього в магазині викрали мобільний телефон.

Зі слів заявника, розраховуючись на касі, він залишив свій засіб зв’язку на прилавку. Коли ж згадав і повернувся, то мобліки вже не було.

Оперативники встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 55-річна жителька Тернополя. Жінка вперше вчинила протиправне.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії тернополянки поліцейські кваліфікують за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Із подібними заявами потерпілі звертаються до правоохоронців мало не щодня. По кожному випадку проводиться перевірка, за наявності підстав відкриваються кримінальні провадження.

Однак слід розуміти, що встановити особу крадія, який скоїв крадіжку шляхом вільного доступу, вкрай важко. Тому поліцейські закликають громадян не залишати власні речі без нагляду у громадських місцях.

Крадіям достатньо і кількох хвилин, аби скоїти злочин.

У випадку, якщо Вас обікрали – не зволікайте та телефонуйте до поліції за номером «102».