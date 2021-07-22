За використання підробленого посвідчення водія житель Шумщини постане перед судом

Впродовж трьох років житель Шумського району користувався посвідченням водія, яке придбав через інтернет-мережу. Виявили порушника працівники відділення поліції №1 Шумська.

За словами правоохоронців, ще у черні вони зупинили автомобіль у зв’язку з порушенням правил дорожнього руху. Водій пред’явив усі необхідні документи, але посвідчення водія викликало сумніви. Його працівники поліції вилучили та направили на експертизу, яка й підтвердила підробку. Окрім цього, відповідно із даними Регіонального сервісного центру МВС, підозрюваному посвідчення водія не видавалося, а за вказаним номером та серією даний документ належить жителю Хмельницької області.

Шумчанин зізнався, що ще у 2018 році в інтернет-мережі побачив оголошення про

можливість отримати водійське посвідчення всупереч закону, не проходячи спеціальне навчання. За три категорії чоловік заплатив 8000 гривень. Виготовляли документи в Одесі.

Поліцейські кажуть, що ззовні підробка нічим не відрізняється від оригіналу. Експертиза встановила, що його роздрукували на струменевому принтері.

За протиправну діяльність чоловік відповідатиме у суді відповідно до ч.4 ст.358 КК України. За використання завідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років.