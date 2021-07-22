Оперативники Тернопільського відділення поліції розшукали зловмисника, який скоїв крадіжку з гаража

Причетним до злочину виявився раніше судимий 22-річний житель Тернопільського району. Як встановили поліцейські, зловмисник вночі проник на територію приватного господарства жителя селища Велика Березовиця.

Скориставшись тим, що двері до гаража не були зачинені на замок, повиносив з приміщення електроінструменти та інші цінні речі, які хотів прихопити з собою. Проте його планам перешкодив господар, який прокинувся. Лиходію вдалося викрасти лише ноутбук.

Потерпілий про злочин повідомив працівників Тернопільського районного відділення поліції. Оперативники розшукали зловмисника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від трьох до шести років позбавлення волі.

Поліцейські перевіряють причетність фігуранта до вчинення інших злочинів на території району.