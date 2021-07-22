Міграційники Тернопільщини виявили іноземця з підробленими документами

Використання завідомо підробленого документа інкримінують слідчі уродженцю Грузії. Чоловік впродовж кількох років користувався підробленою посвідкою на постійне проживання на території України.

За словами начальника міграційної поліції в Тернопільській області Олександра Буняка, 21 липня працівники поліції відпрацьовували територію міста з метою виявлення нелегалів. Один із іноземців пред’явив посвідку, оригінальність якої викликала сумніви у міграційників.

Після перевірки документів стало відомо, що документ підроблений і чоловік на Україні перебуває нелегально.

З’ясували правоохоронці, що іноземець в’їхав на територію нашої держави ще у 2019 році. Він вже притягувався й до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

За підроблений документ чоловікові інкримінують ч.4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Встановлюють працівники міграційної поліції хто, коли і де виготовив підроблену посвідку.

Після того, як справу розгляне суд, вирішуватиметься питання про примусове повернення чоловіка в країну проживання.

“Сьогодні на території Тернопільської області постійно проживає близько трьох тисяч іноземців та осіб без громадянства. З тимчасовою посвідкою зареєстровано 3384 іноземців. З них – більше трьох тисяч студентів”, – розповів Олександр Буняк.

Працівники міграційної поліції нагадують, що іноземці та особи без громадянства зобов’язані неухильно дотримуватися законів України, а поліцейські, в свою чергу, продовжуватимуть працювати над виявленням порушників.