Три нещасних випадки розслідують правоохоронці Тернопільщини

У вівторок, 20 липня, правоохоронці Тернопільщини на території міста та області зареєстрували три нещасних випадки. Їх причину встановлять у ході розслідування.

У Тернополі на вулиці Тарнавського із балкону квартири випав чоловік. Нещастя трапилося близько 7 ранку. На місце події виїжджала поліція та бригада екстреної меддопомоги. За попередньою інформацією, він випав через власну необережність. Від отриманих травм чоловік, 1951 року народження, помер.

В Дністрі, що проходить повз село Горошова Чортківського району, місцеві мешканці виявили тіло чоловіка. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що загиблий – житель Чернівецької області, 1999 року народження. Хлопець ще 18 липня разом з друзями пішов купатися в селі Ржавинці Заставнівського району і втопився.

Течія віднесло чернівчанина на територію Тернопільської області. При попередньому огляді, слідів насильницької смерті на тілі експерт не виявив.

На Чортківщині о 16:40 на лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря про те, що в одному із сіл району жінка впала з висоти власного зросту і вдарилася головою об пеньок. Дане падіння виявилося для неї летальним. Вона померла ще до приїзду медиків. За словами лікаря, потерпіла хворіла і мала групу по інвалідності.

Остаточну причину смерті кожного встановить судово-медична експертиза. Усі три факти внесені в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.