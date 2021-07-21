Оперативники встановили зловмисника, причетного до крадіжок з торгових закладів

Зловмисник шляхом пошкодження вхідних дверей та вікна за один вечір встиг «погосподарювати» у двох торгових кіосках на ринку. Загалом викрав 17 400 гривень.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулися двоє власників торгових закладів, що майже поруч розміщені на центральному ринку. У кіоску, де продають кавові напої, невідома особа вночі пошкодила віконну раму, проникла всередину і викрала з каси 400 гривень. Значно більших втрат зазнав власник крамниці, яка торгує насінням та добривами: зламані вхідні двері, викрадено 17 000 гривень виторгу.

Під час оперативних заходів розшуківці встановили, що до обох крадіжок причетний раніше неодноразово судимий за майнові злочини 34-річний житель обласного центру. Зловмисник у скоєному зізнався. Викрадені гроші витратив на власні потреби.

Відомості за обидвома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.