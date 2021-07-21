На Тернопільщині триває спецоперація “Мак”

Про відповідальність за протиправне вирощування нарковмісних рослин – снодійного маку та конопель попереджають правоохоронці Тернопільщини. В рамках оперативно-профілактичних заходів правоохоронці спілкуються з громадянами та керівниками підприємств, які займаються сільськогосподарською діяльністю. З 21 травня до 23 вересня в області триває спецоперація “Мак”.

Станом на 21 липня працівники поліції виявили 75 фактів незаконного вирощування рослин маку та 11- коноплі.

На Кременеччині оперативники виявили та вилучили 724 рослин маку, у Зборівському районі 1439, а на Бережанщині 870 рослин маку.

Під час обходу територій дільничні офіцери виявили жителя Чортківщини, який на власній присадибній ділянці вирощував 76 рослин коноплі. Йому оголосили підозру згідно із статтею 310 (Посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. За дане правопорушення чоловік постане перед судом. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Поліція звертається до громадян з проханням: усім, кому відома будь-яка інформація щодо незаконних посівів нарковмісних рослин, повідомляти за номером телефону «102».