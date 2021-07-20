Працівники поліції розшукують водія-втікача

Місцеперебування водія, причетного до автопригоди, встановлюють слідчі Тернопільщини. Чоловік 19 липня, керуючи автомобілем марки TOYOTA LAND CRUISER, порушив правила і спровокував дорожньо-транспортну пригоду. Після зіткнення він втік, залишивши авто.

Поліцейські звертаються до водіїв, які в період з 18:30 до 19:00 проїжджали повз так зване Добриводське перехрестя, і мають в салонах авто відеореєстратори, відгукнутися. Можливо водій, який втік з місця аварії, потрапив на ваше відео.

Інформацію можна надати за номерами:(068)346 73 46, (068) 619 04 04, (097) 183 47 03 або на лінію “102″. Анонімність гарантується.