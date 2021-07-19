Завдяки вчасному повідомленню громадських активістів бучацькі поліцейські припинили незаконну порубку дерев

Факт незаконної порубки дерев поліцейські зафіксували поблизу села Пожежа Бучацької міської громади.

Повідомлення про те, що невідомі особи вирубують дерева в лісі, надійшло до співробітників Бучацького відділення поліції. На виклик виїхала слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські виявили двох чоловіків – жителів Заліщиків, які за допомогою бензопили зрізали 9 дерев породи дуб. Дозвільних документів на вирубку вони не мали.

Поліцейські припинили незаконну порубку, а також вилучили зрізану деревину та знаряддя злочину. Сума завданих збитків встановлюється.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.