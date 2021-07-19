Черговий нещасний випадок на воді зареєстрували поліцейські Тернопільщини

“Пішов на місцевий ставок купатися і не повернувся”, – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102″ 17 липня від жительки Лановецької територіальної громади. Жінка заявила, що її знайомий разом з двома товаришами близько 21:00 пішов на ставок і не повернувся.

За словами односельчан, у воду вони зайшли разом, а коли вийшли, то товариша поруч не було. Вони вирішили, що колега пішов додому раніше.

Про те, що чоловік додому не дійшов, за 2 години повідомили по телефону родичі. Повернувшись на ставок, жителі села виявили на березі лише його одяг.

Вони викликали поліцію і почали самостійно пошуки знайомого. Тіло чоловіка місцеві мешканці знайшли на дні ставка.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіло, тілесних ушкоджень не виявив. Причина смерті буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.