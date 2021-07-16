Школяра, який втік з дому, через годину поліцейські Тернополя повернули батькам

Із заявою про те, що дванадцятирічний син пішов з дому на лінію “102″ повідомила мама хлопчика. Жінка розповіла, що за деякий час до цього вони посперечалися та посварилися.

Хлопчик взяв зі сховку 500 гривень, проїзний квиток старшого брата і пішов з дому.

Мобільного телефона при собі не мав, тож мама звернулася за допомогою до поліції. За годину працівники ювенальної превенції встановили місцеперебування втікача. Хлопчик гуляв в центральній частині міста.

З дитиною поліцейські провели профілактичну бесіду і за ним прийшла мама.