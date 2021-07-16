Операція «Мак»: тернопільські поліцейські задокументували 54 факти незаконного вирощування нарковмісних рослин

Комплекс оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на протидію незаконному культивуванню нарковмісних рослин, триває на Тернопільщині. Правоохоронці продовжують виявляти заборонені посіви маку та конопель на присадибних ділянках мешканців краю.

З початку проведення оперативно-профілактичних заходів зафіксовано 43 факти вирощування маку та 11 – конопель. Найбільше посівів виявлено на Кременеччині, Шумщині, Бережанщині та Зборівщині.

За минулу добу макові насадження поліцейські знайшли на присадибних ділянках двох жителів Зборівщини. Незаконні посіви вони ховали у кукурудзі.

Загалом з початку проведення профілактичних відпрацювань поліцейські вилучили понад 1380 рослин снодійного маку та майже 100 рослин коноплі.

Згідно чинного законодавства посів та вирощування снотворного маку конопель дозволяється лише спеціалізованим підприємствам, які отримали ліцензію на здійснення відповідних видів діяльності.

Правоохоронці також нагадують про кримінальну відповідальність за вирощування нарковмісних рослин. За виявлення на присадибній чи дачній ділянці: від 100 до 500 рослин маку або від 10 до 50 конопель загрожує кримінальна відповідальність за ч.1 ст.310 ККУ (штраф до 8500 гривень, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років); понад 500 рослин маку або понад 50 конопель - кримінальна відповідальність за ч.2 ст.310 ККУ (покарання від 3 до 7 років позбавлення волі).