Поліцейські Тернопільщини за дві години розшукали зниклу дворічну дівчинку

Впродовж кількох годин на Тернопільщині тривали пошуки зниклої дворічної дівчинки. Дитина вийшла з території подвір’я і не повернулася. Про зникнення на лінію “102″ повідомила хрещена мама малої.

За словами родичів, дитина гралася на території приватного домогосподарства. Батьки були в будинку. О 23:30 вони вийшли на подвір’я і малечі не знайшли. Спочатку розшукати доньку батьки спробували самостійно з сусідами. Проте, коли це не дало жодних результатів, викликали поліцію.

По сигналу “тривога” на пошуки дитини підняли особовий склад Тернопільського райуправління поліції. Залучалися до пошуків працівники ювенальної превенції, карного розшуку, кінологи та бійці спецпідрозділу КОРД. Шукали дівчинку за допомогою тепловізорів.

В 1:30 екіпаж ювенальної поліції, який об’їжджав навколишні села, за 2 кілометри від села, побачив дитину. Вона сиділа в заростях біля дороги. З дівчинкою все гаразд. Її повернули батькам.

Вирішується питання про притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків відповідно до статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Працівники поліції звертаються до усіх, якщо сталося так, що ваша дитина щезла і ви не знаєте про її місцеперебування, не зволікайте, не втрачайте цінних хвилин, а одразу повідомляйте на лінію “102″.