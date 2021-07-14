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Спецоперацію зі знешкодження озброєних нападників провели тернопільські поліцейські

Категорія: Тернопільщина

Розбійний напад із застосуванням вогнепальної зброї та вибухівки, в результаті якого потерпілий загинув. Над розкриттям злочину упродовж кількох годин посилено працювали усі підрозділи поліції Тернопільщини.

Це змодельований сценарій навчань, які проводили представники Національної поліції  для тернопільських правоохоронців. Основна мета – навчити та перевірити готовність усіх підрозділів області до дій в екстремальних ситуаціях, а також вдосконалити їхню професійність та взаємодію.

Навчальні заходи відбувалися в умовах, наближених до реальних. За легендою, у Тернополі на вулиці Подільській невідомі із вогнепальною зброєю напали на чоловіка та відібрали в нього значну суму грошей.

Аби приховати сліди злочину, зловмисники застосували вибухівку та втекли у невідомому напрямку. Потерпілий від отриманого поранення помер на місці події.

Особовий склад поліції області був зібраний по тривозі. Екіпажі патрульної блокували шляхи виїзду з міста, на розшук були орієнтовані всі наряди. Правоохоронці працювали відповідно до алгоритму дій під час проведення  спецоперацій. Усю їхню роботу координував ситуаційний центр.

В ході оперативних заходів правоохоронці встановили місцеперебування нападників, перекрили проїзд транспорту у зону проведення спецоперації, евакуювали людей. На підмогу поліцейським прибули співробітники роти поліції особливого призначення, військовослужбовці Нацгвардії, екстрені служби міста: рятувальники та медики. Зі зловмисниками спілкувалися поліцейські-перемовники.

Керівники спецоперації прийняли рішення застосувати силовий спосіб для затримання підозрюваних. Завдяки злагодженості усіх підрозділів і професійним діям бійців КОРДу озброєних нападників знешкодили.

Після завершення спецоперації представники Національної поліції проаналізували перебіг навчань та на належному рівні оцінили професійний рівень тернопільських правоохоронців.

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