На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув чоловік

Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть, розслідують слідчі Тернопільщини. Аварія трапилася 13 липня близько 7:00 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Вигода Чортківського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ISUZU не врахував дорожньої ситуації і збив велосипедиста, 1973 року народження. Останній рухався правим краєм дороги в попутному з вантажівкою напрямку.

Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Причини аварії стануть відомі у ході слідства.

Водій автомобіля попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.