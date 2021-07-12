Зведений загін тернопільських поліцейських відбув на схід

12 липня в зону проведення ООС відбув зведений загін поліцейських Тернопільщини. Правоохоронці змінять своїх колег, котрі вже понад два місяці несуть там службу.

З настановами про дотримання дисципліни та порядку до підлеглих звернувся заступник начальника Головного управління Нацполіції Тернопільщини Михайло Білецький. Він наголосив, що в будь-яких ситуаціях, навіть конфліктних, поліцейські мають діяти виключно в рамках закону.

Майже весь склад зведеного загону – бійці з досвідом. Інспектор управління патрульної поліції Василь Худяк уже вчетверте їде в зону проведення ООС.

“Я добре знаю завдання та виклики, які стоять перед нами. Наша основна робота – служба на блокпостах, перевірка транспортних засобів, аби на підконтрольні території не потрапили зброя, вибухівка, наркотики та інші заборонені предмети, охорона громадського порядку. Загалом, звична поліцейська робота, але з особливостями регіону, куди їдемо”, – каже патрульний.

На щасливу службу поліцейських благословив священник.