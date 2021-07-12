У Тернополі поліцейські вилучили зброю у відвідувача громадського закладу

Предмет ззовні схожий на пістолет Zoraki та набої до нього виявили поліцейські у 63-річного жителя обласного центру.

До співробітників Тернопільського районного управління надійшло повідомлення від адміністратора одного із громадських закладів про те, що один із відвідувачів поводиться неадекватно та витягнув пістолет.

Виїхавши на місце події, поліцейські вилучили у чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, зброю та направили її на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Правопорушником виявився 63-річний житель Тернополя. Поліцейські встановлюють звідки у чоловіка зброя і з якою метою він її носив.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від штрафу до арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років.