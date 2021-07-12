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Причини трьох автопригод, які трапилися минулої суботи на дорогах Тернопільщини, встановлюють слідчі

Категорія: ДТП

Вісімдесятиоднорічна тернополянка з тілесними ушкодженнями потрапила до лікарні. Жінку збив бус.

У суботу, 10 липня, водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, виїжджаючи заднім ходом з парковки, не помітив перехожу. Як результат – пенсіонерка опинилася під колесами буса. Водія освідчували в медзакладі.

Інформація про травмованого чоловіка на лінію “102″ надійшла з приймального відділення лікарні. До них потрапив тернополянин, 1978 року народження. У ході перевірки стало відомо, що травми він отримав в результаті аварії. Потерпілий на момент ДТП керував мотоциклом.

Автопригода трапилася в селі Біла. За попередньою інформацією, водій автомобіля
Volkswagen Passat, здійснюючи маневр розвороту, не переконався в безпечному русі, не пропустив мотоцикл, який рухався в попутному напрямку. Уникнути зіткнення не вдалося.

Троє потерпілих звернулися за меддопомогою і в результаті автопригоди на Борщівщині. Між селами Мушкатівка та Іванівка Чортківського району водій автомобіля Audi не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, злетів в кювет та перекинувся. На момент аварії в салоні авто перебувала родина кермувальника – дружина та дворічна донька.

Причини автопригод встановить слідство. У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання про внесення фактів до ЄРДР згідно із статтею 286(порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу.

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