Оперативники чортківської поліції розшукали зловмисника, який викрав велосипед у підлітка

Малогабаритний транспортний засіб у зловмисника вилучили. За вчинене йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Повідомлення про злочин надійшло до співробітників Чортківського районного управління поліції від 33-річної жительки райцентру. Зі слів жінки, у її сина невідома особа викрала велосипед.

З’ясувалося, хлопчик лише на декілька хвилин залишив свій транспортний засіб поблизу під’їзду, коли ж повернувся його вже не було.

Оперативники встановили особу крадія. Ним виявився 34-річний житель Чорткова. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії чортківчанина кваліфікують за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Жителям області поліцейські радять не залишати велосипеди без належного нагляду. Найнадійніше зберігати їх у квартирі, будинку чи в гаражі. Використовуйте надійні велозамки та намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях.