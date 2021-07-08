У Тернополі працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству за пів року винесли 190 термінових заборонних приписів

Упродовж першого півріччя працівники мобільної групи з протидії домашньому насильству, яка вже майже два роки працює в обласному центрі, здійснили 1032 виїзди на отриманні повідомлення.

Як розповідає старший інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, не усі факти завжди підтверджуються, проте поліцейські зобов’язані реагувати на перевіряти отриманні звернення.

«Основне завдання працівників мобільної групи – оперативно реагувати на повідомлення про сімейне насилля, своєчасно приходити на допомогу потерпілим та зібрати доказову базу, аби кривдник не зміг уникнути покарання, а також надати правову консультацію потерпілій особі щодо її прав та соціальних послуг», – зазначає Дмитро Адамович.

За пів року до поліцейських мобільної групи з протидії домашньому насильству звернулося більше тисячі осіб, із них 93 – це діти. За результатами перевірки правоохоронці склали 354 адмінпротоколи за ст. 173-2 КУпАП ( вчинення домашнього насильства, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) та 52 протоколи за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб). Відомості за 22-ма фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Виїхавши на місце події, працівники мобільної групи оцінюють ситуацію, опитують свідків, очевидців та з урахуванням результатів оцінки ризиків приймають рішення щодо винесення термінових заборонних приписів кривднику. За січень-червень винесено 190 таких приписів.

Поліцейські звертаються до тернополян не замовчувати факти домашнього насильства та у випадку загрози телефонувати на лінію 102.