Оперативники розшукали зловмисника, який пограбував чоловіка на залізничному вокзалі у Тернополі

У вчиненні відкритого викрадення чужого майна співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 30-річного жителя обласного центру.

До співробітників поліції надійшло повідомлення від мешканця Тернополя про те, що невідома особа завдала йому тілесні ушкодження та забрала мобільний телефон. Подія трапилася на залізничному вокзалі. Потерпілий зміг описати нападника.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше неодноразово судимий 30-річний житель обласного центру.

Чужий мобільний телефон він встиг продати, а гроші витратив на власні потреби.

В ході перевірки з’ясувалося, що тернополянин причетний ще до двох крадіжок. Обставини їх вчинення поліцейські встановлюють.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії фігуранта слідчі кваліфікують за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває досудове розслідування.