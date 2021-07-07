На Кременеччині чоловік, який тероризує власну родину, напав на поліцейських

Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків інкримінують поліцейські Кременецького райвідділу поліції 35-річному жителю Почаєва. До порушника поліцію викликала рідна мама.

За словами слідчого Кременецького РВП Олега Дячука, впродовж останнього місяця поліцейські неодноразово виїжджали на виклик про домашнє насильство. Місцевий мешканець періодично приходить до мами на подвір’я та влаштовує розбірки через будь-які дрібниці.

“Підозрюваний 12 років жив у Росії, повернувся місяць тому і з того часу почав тероризувати родичів. Останній виклик, куди виїжджала група сектору реагування патрульної поліції, надійшов від мами зловмисника. Чоловік спочатку посварився із сестрою, а потім, зайшовши в будинок, почав завдавати удари власній матері та бабусі”, – розповів Олег Дячук.

Мама змогла втекти з будинку і викликала поліцію. Поліціянти намагалися заспокоїти дебошира, але він на слова не реагував і, схопивши палицю, вдарив нею правоохоронця.

Чоловіка затримали згідно із статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. На момент конфлікту підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.