За пів року тернопільські поліцейські склали понад 800 адмінпротоколів за керування транспортними засобами у нетверезому стані

З початку року співробітники поліції Тернопільщини оформили 31 345 адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху. Серед найпоширеніших порушень – перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

Упродовж першого півріччя на дорогах Тернопільщини зареєстровано 463 дорожньо-транспортних пригоди. Із них 113 – із постраждалими, в яких 18 людей загинули, ще 168 – отримали травми. 91 аварію вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 28 аварій трапилося за участю пішоходів.

Серед основних причин ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

За шість місяців тернопільські поліцейські виявили 823 особи, котрі сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що з березня в Україні набули чинності нові штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Зокрема посилено відповідальність за керування у нетверезому стані, перевищення швидкості, створення аварійної ситуації.

За керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння штраф становить 17 000 гривень із позбавленням водійських прав на рік. За повторне вчинення порушення упродовж року штраф буде 34 000 гривень із позбавлення водійських прав на три роки.

Якщо водія втретє за рік спіймають на нетверезому керуванні, йому загрожуватиме 51 000 гривень штрафу, також його позбавлять прав на 10 років і конфіскують транспортний засіб.