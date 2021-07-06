Поліціянти Тернополя встановлюють причини травмування дитини біля автомата з іграшками

Восьмирічну дівчинку у Тернополі вдарило струмом. Нещасний випадок трапився 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста.

Саме там стояв автомат з іграшками і дитина підійшла до нього, аби спробувати щось дістати. Коли неповнолітня торкнулася “кран-машини”, її вдарило струмом та відкинуло на асфальт. Дитину з термічними опіками доправили до лікарні.

На місці події працювали поліціянти. При попередньому огляді виявили, що в автоматі було розбите скло. Працівники поліції встановили власника “кран-машини”, пристрій вилучили і направили на експертизу.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.