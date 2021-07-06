Людські рештки на приватному подвір’ї виявили в Тернопільському районі

Про фрагменти людських кісток на лінію “102″ повідомила жителька села Великі Гаї. На місце знахідки виїжджала слідчо-оперативна група та експерти.

Як стало відомо, на приватному подвір’ї жінка облаштовувала огорожу. Майстер викопав траншею глибиною метр двадцять і побачив кістки. Коли почав розкопувати далі, то виявив рештки людських тіл.

За попередньою інформацією, чотири скелета лежать в землі ще з часів Другої Світової війни.

Знайшли слідчі в могилі і ґудзики з офіцерської німецької форми. Мешканці села розповідають, що на даній території у час війни дійсно хоронили німецьких солдат.

Фрагменти тіл правоохоронці дістали і направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. За даним фактом проводиться перевірка.