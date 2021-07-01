На Тернопільщині запрацювали ще дві поліцейські станції

Нові поліцейські станції відкрили на території Чортківської та Заліщицької міських громад у Чортківському районі.

«Мати свого поліцейського в громаді – це зручно для людей. Жителі віддалених сіл завжди на місці можуть звернутися за допомогою до дільничного, а не їхати за декілька кілометрів, як це було раніше», – розповідає начальник Чортківського відділу поліції Анатолій Мельник.

Реалізація таких проєктів стала можливою завдяки співпраці поліції та місцевої громади.

Поліцейська станція у Чортківській міській громаді запрацювала у селі Біла. Вона обслуговуватиме три населених пункти, де мешкають майже сім тисяч людей.

У Заліщицькій міській громаді поліцейська станція функціонуватиме у селі Синьків. У підпорядкуванні поліцейського офіцера громади буде дев’ять сіл.

Заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП у Тернопільській області Василь Дідух зазначає, що відкриття таких поліцейських станцій допоможе більш оперативно та ефективно надавати поліцейські послуги населенню у віддалених селах. На Тернопільщині працюють вже 37 таких станцій.