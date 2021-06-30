Збірна команда поліції Тернопільщини увійшла до трійки переможців на обласному чемпіонаті з міні-футболу

Чемпіонат із міні-футболу, організований Тернопільською обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”, відбувся у Тернополі. За першість боролися 9 команд правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб області.

«Це фінальна частина змагань за програмою «Динаміада-2021. Кожна команда була наполегливою і намагалася показати хороший результат», – зазначив заступник голови обласного динамівського осередку Володимир Небесний.

Після попередніх ігор до фіналу вийшли команди Головного управління Нацполіції області, управління поліції охорони, служби судової охорони та 2 стрілецького батальйону військової частини Національної гвардії України.

Турнір пройшов у запеклій боротьбі, кожен матч тримав у напрузі як вболівальників, так і керівників відомств, які прийшли підтримати свої команди.

За результатами змагань першість виборола команда військовослужбовців Нацгвардії. Друге та третє місця посіли команди Головного управління Нацполіції в області та управління поліції охорони.

Кращим гравцем чемпіонату визнано Віталія Колтка з управління поліції охорони, а кращим воротарем – військовослужбовця Мельничука Максима.

Голова обласної організації «Динамо» Олександр Богомол подякував учасникам змагань за високий рівень гри та побажав подальших спортивних здобутків.

Команда переможець та команди-призери чемпіонату нагороджені кубками та дипломами фізкультурно-спортивного товариства “Динамо”.