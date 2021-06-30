Тернопільські поліцейські відвідують дитячі табори та нагадують про правила безпечного відпочинку

Відпочинок у таборах, на природі, в селах, на морі або у місті – юні жителі Тернополя та області пішли на літні канікули.

Працівники відділу ювенальної превенції та патрульної поліції Тернопільщини з профілактичною метою відвідали літній оздоровчий дитячий табір, що розташований в Борщівському районі. Правоохоронці нагадали діткам правила відпочинку влітку та провели з ними пізнавальні бесіди й цікаві ігри.

Поліцейські нагадали основні правила поводження з електро- та газовим обладнанням, при спілкуванні з незнайомцями, під час відпочинку на природі, зокрема про розпалювання вогнищ та купання у водоймах. Проте правила стосувалися не лише дітей, але й дорослих.

“Не можна залишати діток самих у квартирах, а також в автомобілях, якщо температура повітря досягає більше 22 градусів при закритих вікнах. Бувають трагічні випадки, коли дітки просто задихаються. Тому будьте уважними та обережними, коли залишаєте своїх діток наодинці з небезпеками”, – звернулася до дорослих начальник відділу зв’язків з громадськістю УПП Олександра Мялковська.

Пояснили поліцейські юним відпочивальникам не лише, як орієнтуватися та діяти у складних ситуаціях, але й нагадали про необхідність розвитку спостережливості, обачності та уваги. Роз’яснили неповнолітнім і правові аспекти кримінальної та адміністративної відповідальності.

“Заходи профілактики з дітьми здійснюються на постійній основі, але зараз увага більш сконцентрована, бо діти пішли на відпочинок, на літні канікули і небезпека їхнього травмування, зникнення є високою. Тому наші сили зумовлені на те, щоб проводити профілактичні заходи з дітьми”, – каже старший інспектор відділу ювенальної превенції Микола Подлецький.

Тетяна – закінчила десятий клас. Дівчина мріє про спеціальність експерта-криміналіста, а тому зустріч у таборі з правоохоронцями стала для неї ще більш повчальною та корисною.

“Мені ця інформація пригодиться, розмови були цікавими, бо закони ми повинні знати, оскільки незнання законів не звільняє від відповідальності. Найцікавіше було слухати про дорожні знаки, бо я планую у майбутньому отримати права водія”.

Юнаки та дівчата запевнили та пообіцяли правоохоронцям дотримуватися правил поведінки під час літнього відпочинку.