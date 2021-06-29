Чортківські слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактами побиття працівників поліції

Два факти умисного заподіяння тілесних ушкоджень співробітникам поліції під час виконання ними своїх службових обов’язків зафіксували у Чортківському районі упродовж минулих вихідних.

У суботу, 26 червня, до співробітників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля марки «SKODA OCTAVIA» вчинив ДТП та з місця події втік. На виклик виїхала група реагування патрульної поліції.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та розшукали його. Чоловік під час затримання чинив опір працівнику поліції та завдав йому удар. Зловмисником виявився 59-річний житель Чорткова.

Ще один випадок заподіяння тілесних ушкоджень двом співробітникам групи реагування Заліщицького відділення поліції трапився у неділю, 27 червня.

Під час патрулювання правоохоронці помітили автомобіль, припаркований з порушеннями правил дорожнього руху. В ході з’ясування обставин, один із пасажирів автівки і двоє чоловіків, які відпочивали неподалік від місця інциденту, вчинили конфлікт з інспекторами. Відтак почали завдавати удари руками та ногами поліцейським. Після цього правопорушники втекли.

Правоохоронці встановили осіб зловмисників. Усі твоє фігурантів затримані відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України.

За вчинене фігурантам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.