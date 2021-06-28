На Тернопільщині розшукують дворічну дівчинку

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження дворічної жительки села Буряківка Чортківського району Попадин Вікторії.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції у неділю, 27 червня, близько 23.30. Як встановили поліцейські, дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка близько 21-ї години і пішла в невідомому напрямку. Востаннє її бачили в центрі села.

На пошуки дитини були підняті по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції, а також співробітники відділів поліції найближчих районів, кінологи, рятувальники та бійці роти «Тернопіль».

Пошуки проходили всю ніч, і станом на ранок тривають. Правоохоронці обстежують найближчі населені пункти, здійснюють подворовий обхід. До спецоперації також задіяні співробітники спецпідрозділів поліції та водолази.

Допомагають розшукувати дівчинку місцеві мешканці.

Прикмети зниклої дитини: худорлява статура, волосся довге, русяве. Була одягнена у білі лосини та рожеву кофту.

Якщо вам щось відомо про перебування малолітньої, повідомте до поліції за телефонами: (03554) 2-12-45, 068-075-44-02, 098-478-30-07 або 102.