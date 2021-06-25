Працівники міграційної поліції Тернопільщини спільно з патрульними викриватимуть порушників законодавства

Питання співпраці, взаємодії, контроль та викриття іноземців, які порушують правила перебування в Україні, обговорили на спільній нараді працівники міграційної поліції та патрульні Тернопільщини. Намітили учасники зустрічі й алгоритм дій під час виявлення кримінальних та адміністративних правопорушень, вчинених іноземцями.

“Як показує практика, багато іноземців, керуючи транспортними засобами, порушують правила дорожнього руху або причетні до інших правопорушень, й потрапляють у поле зору патрульних. При перевірці документів з’ясовується, що значна частина порушників мають недійсні документи щодо перебування в Україні”, – розповів начальник міграційної поліції Тернопільщини Олександр Буняк.

За 5 місяців поліцейські області склали 607 адмінпротоколів на іноземців, які порушили терміни перебування в нашій державі. 80% порушників виявили та викрили саме патрульні поліцейські, які одні з перших прибувають на місце події.

Стосовно усіх порушників вжиті заходи щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності та винесені судами рішення про їх примусове видворення з території України.