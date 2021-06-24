Під час обшуку в помешканні кременчанина поліцейські виявили амфетамін

Два поліетиленові пакетики та пластиковий контейнер, наповнені порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на амфетамін, поліцейські вилучили у жителя Кременця. З’ясувалося, чоловік не лише сам вживав психотропні речовини, а й реалізовував їх.

Поліцейські встановили причетність 53-річного кременчанина до наркобізнесу шляхом оперативної закупки. Тоді було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст.307 (незаконний збут психотропних речовин) Кримінального кодексу.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили ще більше психотропів, які призначалися для реалізації, а також шприци та інші засоби для вживання заборонених речовин. Статтю обвинувачення було доповнено частиною другою. Тепер зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Вилучені речові докази направлено на експертизу.