Оперативники Тернопільщини затримали групу львівських злодіїв

Трьох злодіїв-гастролерів, які проникали до приміщень та обкрадали їх, затримали працівники управління карного розшуку спільно з правоохоронцями Борщова.

За словами т.в.о.начальника Борщівського відділення поліції №1 Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області Василя Бурика, львівські зловмисники їздили містами Західної України й проникали до торгових закладів шляхом зламу замків та віджиму металопластикових дверей.

В ніч з 22 на 23 червня невідомі в селищі Мельниця-Подільська обікрали два магазини. Спершу проникли в приміщення продуктового торгового закладу з якого винесли товарно-матеріальні цінності на кілька тисяч гривень, а після цього залізли в магазин побутової техніки. Сигналізації в приміщенні не було, але власник помітив сторонніх осіб через камери спостереження й одразу повідомив про злодіїв на лінію “102″.

З краденими продуктами, мобільними телефонами та комп’ютерами чоловіків зупинили поліцейські спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД уже на виїзді з Чорткова.

У ході перевірки стало відомо, що підозрювані – раніше судимі за майнові злочини жителі Львова. Чоловіків затримали згідно із статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм уже оголосили підозру відповідно до ч.3 ст.185 (крадіжка) та ч.3 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Перевіряють львів’ян на причетність до аналогічних злочинів.